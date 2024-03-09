Носова Елисавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Елисавета Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Носов Николай Александрович

Отец ребёнка: Носов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Носова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Носов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Макарий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1952
Лобня, Лобня, Московская область
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