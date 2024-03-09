Носова Елисавета Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: илья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Носов Николай Александрович
Отец ребёнка: Носов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Носова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Носов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Макарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Иван
Смерть
1952
Лобня, Лобня, Московская область