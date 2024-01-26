Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера

Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ермолаев Павел

Мать: (Суркова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Medical | Вера умерла в 27 лет от туберкулёза

Мы используем куки для улучшения работы сайта.