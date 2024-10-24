Семибратов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемибратов Алексей Алексеевич

Семибратов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семибратова (Болдакина) Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
25.06.1961

Сын: Семибратов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Семибратова (Болдакина) Елена Митрофановна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.