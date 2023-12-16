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Марков игорь вадимович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1962

Отец: Марков вадим васильевич

Мать: Козлова ольга дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков сережа игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.11.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова ольга валерьевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.04.2006

Дочь: Маркова александра игоревна

Мать ребёнка: не указана

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