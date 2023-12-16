Марков игорь вадимович
Место рождения
Дата рождения26.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1962
Отец: Марков вадим васильевич
Мать: Козлова ольга дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова ольга валерьевна
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.04.2006
Дочь: Маркова александра игоревна
Мать ребёнка: не указана