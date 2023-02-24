Тенихина Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Сын: Тенихин Нефед Савватьевич
Отец ребёнка: Тенихин Савватей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1834