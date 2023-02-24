Тенихина Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенихина Феодосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Сын: Тенихин Нефед Савватьевич

Отец ребёнка: Тенихин Савватей Герасимович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Савватей Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1816 и 1834
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