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Комаров Виктор Николаевич

Место рождения

Московская область, Коломенский район, деревня Семеновское

Дата рождения

21.02.1951

Дата смерти

21.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1951

Отец: Комаров Николай Сергеевич

Мать: Комарова Лидия Иосифовна

Московская область, Коломенский район, деревня Семеновское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова Татьяна Владимировна

Смерть
21.11.2018
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