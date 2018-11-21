Комаров Виктор Николаевич
Место рожденияМосковская область, Коломенский район, деревня Семеновское
Дата рождения21.02.1951
Дата смерти21.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1951
Московская область, Коломенский район, деревня Семеновское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова Татьяна Владимировна
Смерть
21.11.2018