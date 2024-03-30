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Быстров Иоанн Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Быстров Михаил Иоаннович

Мать: Быстрова Мария Протолеоновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Быстров Николай Иоанович

Мать ребёнка: Быстрова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Быстров Владимир Иоанович

Мать ребёнка: Быстрова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Быстров Михаил Иоанович

Мать ребёнка: Быстрова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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