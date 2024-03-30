Быстров Иоанн Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Быстрова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Быстров Владимир Иоанович
Мать ребёнка: Быстрова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Быстрова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно