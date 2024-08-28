Наумова (Уткина) Великомида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизикова (Наумова) Анфиса Мануиловна
Отец ребёнка: Наумов Иван
жила в деревне Гаево, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Иван
Рождение ребёнка
1897
Сын: Наумов Мануил (Эммануил) Иванович
Отец ребёнка: Наумов Иван
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
С Урала. В 1897 г - Тобольская губерния До 1917 года в составе Исетской волости Ялуторовского уезда (округ) Тобольской губернии. По данным на 1926 год состояла из 238 хозяйств. В административном отно... Показать все
Смерть
Неизвестно