(Шулыгина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шулыгина) Надежда Ивановна

(Шулыгина) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Григорий Лаврентьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.