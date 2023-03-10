(Бушуева) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1916 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 135
Место жительства
Неизвестно
по рассказам племянницы
Крещение
10.01.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 135
Смерть
Неизвестно