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(Бушуева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

06.01.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1916 ст.

Отец: Бушуев Федор (Феодор) Петров

Мать: Бушуева (Радостева) Ксения (Анисия) Алексеевна

Шаркунова, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 135
Место жительства
Неизвестно
по рассказам племянницы
Крещение
10.01.1916 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 135
Смерть
Неизвестно

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