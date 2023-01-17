Молдаванов Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1918
Сын: Молдаванов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Молдаванова Екатерина Матвеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918
Зарайск, Зарайск, Московская область
На 1918 год - крестьянин Пушкарской слободы (пригородная слобода города Зарайска) Зарайского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно