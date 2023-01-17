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Молдаванов Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Молдаванов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Молдаванова Екатерина Матвеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918
Зарайск, Зарайск, Московская область
На 1918 год - крестьянин Пушкарской слободы (пригородная слобода города Зарайска) Зарайского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молдаванова Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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