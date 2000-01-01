Ключёв Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключёв Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кленина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ключёв Александр Петрович

Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Ключёв Николай Петрович

Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключёва Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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