Ключёв Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кленина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Ключёв Александр Петрович
Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1937
Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ключёва Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ключёва Анна Павловна
Смерть
Неизвестно