Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шанаурин Данило
Шанаурин Данило
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1720
Пол
Мужской
Отец
Шанаурин Леонтей
Около 1700 г.р.
Мать
Шанаурин ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец:
Шанаурин Леонтей
Мать:
Шанаурин ?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия