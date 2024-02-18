Гаврилова- Воронина Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова- Воронина Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1988

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1988

Отец: Воронин Виктор Борисович

Мать: Воронина Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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