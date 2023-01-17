Котов Гавриил Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Котов Григорий Гавриилович
Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Котов Емельян Гавриилович
Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Агафия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно