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Котов Гавриил Митрофанович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Котов Митрофан Константинович

Мать: Котова Марфа Дмитриевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Котов Григорий Гавриилович

Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Сын: Котов Емельян Гавриилович

Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Котов Федор Гавриилович

Мать ребёнка: Котова Агафия Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Агафия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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