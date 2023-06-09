Пыхачев Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неелова (Пыхачева) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалишина (Пыхачева) Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна
Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно