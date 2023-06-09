Пыхачев Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхачев Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неелова (Пыхачева) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалишина (Пыхачева) Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Пыхачев Никита Федорович

Мать ребёнка: Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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