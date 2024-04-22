Ломтев Владислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомтев Владислав Юрьевич

Ломтев Владислав Юрьевич

Место рождения

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

Дата рождения

15.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1986

Отец: Ломтев Юрий Викторович

Мать: Ломтева Мальвина Васильевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close