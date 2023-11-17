Быков Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврилова Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Павел Павлович
Мать ребёнка: Быкова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно