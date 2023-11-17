Быков Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Григорий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Валерий Павлович

Мать ребёнка: Гаврилова Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Быкова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Леонид Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Павел Павлович

Мать ребёнка: Быкова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

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