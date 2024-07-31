Шпилев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилев Тихон

Место рождения

д. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1796

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шпилев Александр С 1799 Года

Мать: Шпилева Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шпилев Сергей

Мать ребёнка: Шпилева Пелагия Меркуловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шпилев Лукьян

Мать ребёнка: Шпилева Пелагия Меркуловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шпилева) Прасковья

Мать ребёнка: Шпилева Пелагия Меркуловна

Смерть
1850

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