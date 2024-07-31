Шпилев Тихон
Место рожденияд. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1796
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шпилев Сергей
Мать ребёнка: Шпилева Пелагия Меркуловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шпилев Лукьян
Мать ребёнка: Шпилева Пелагия Меркуловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шпилева) Прасковья
Мать ребёнка: Шпилева Пелагия Меркуловна