Першин Семен Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Семен Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Проскурин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Першин Пелогея Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першин Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Першин Михаил

Мать ребёнка: Першин Пелогея Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
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