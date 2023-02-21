Першин Семен Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Проскурин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Першин Пелогея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першин Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Першин Михаил
Мать ребёнка: Першин Пелогея Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943