Арский Иоан (Иван) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Кикин Григорий Васильевич Антонова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Арский Иван Ильич
Мать ребёнка: Арская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арская Наталья
Смерть
Неизвестно