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Арский Иоан (Иван) Дмитриевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883

Отец: Арский Димитрий Дементьевич

Мать: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 37. Восприемники: Кикин Григорий Васильевич Антонова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924

Сын: Арский Иван Ильич

Мать ребёнка: Арская Наталья

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арская Наталья

Смерть
Неизвестно
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