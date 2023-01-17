Михайлин Алексей Матвеев
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1878
Мать ребёнка: Михайлина Анна Аникьева
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Михайлина Анна Аникьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлина Анна Аникьева
Смерть
Неизвестно