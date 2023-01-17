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Михайлин Алексей Матвеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Матвей Михайлов

Мать: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1878

Сын: Михайлин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Михайлина Анна Аникьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Михайлина Анна Аникьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлина Анна Аникьева

Смерть
Неизвестно
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