Юшковский Валерий Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.04.1963
Дата смерти23.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1963
Рождение ребёнка
1988
Сын: Юшковский Олег Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1990
Сын: Юшковский Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.03.2020
Вилга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Похоронен: кладбище Вилга, дер.Вилга, Карелия