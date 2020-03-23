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Юшковский Валерий Владимирович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

06.04.1963

Дата смерти

23.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1963

Отец: Юшковский Владимир Вадимович

Мать: Юшковская Валентина Алексеевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1988

Сын: Юшковский Олег Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1990

Сын: Юшковский Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
23.03.2020
Вилга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Похоронен: кладбище Вилга, дер.Вилга, Карелия
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