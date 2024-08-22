Феодора Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косма Петров
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Зиновий Косьмин
Отец ребёнка: Косма Петров
Рождение ребёнка
04.07.1826 ст.
Дочь: Евфимия Космина
Отец ребёнка: Косма Петров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Косма Петров
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Косьмина) Наталия Косьмина
Отец ребёнка: Косма Петров
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ксения Космина
Отец ребёнка: Косма Петров
Смерть
Неизвестно