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Феодора Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косма Петров

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Зиновий Косьмин

Отец ребёнка: Косма Петров

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1826 ст.

Дочь: Евфимия Космина

Отец ребёнка: Косма Петров

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Косма Петров

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Косьмина) Наталия Косьмина

Отец ребёнка: Косма Петров

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ксения Космина

Отец ребёнка: Косма Петров

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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