Карвецкий Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карвецкий Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Карвецкий Николай Иоаннович

Мать: не указана

Смерть
1958
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