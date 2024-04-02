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Карвецкий Петр Николаевич
Карвецкий Петр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
1958
Пол
Мужской
Отец
Карвецкий Николай Иоаннович
1865 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Карвецкий Николай Иоаннович
Мать: не указана
Смерть
1958
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