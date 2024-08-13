Гудилова Иулиания Тимофеева
Место рожденияРусская Казинка
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Гудилов Тимофей Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Савушкина Елена Трофимова
Отец ребёнка: Савушкин Трофим Стротоников
Рождение ребёнка
26.07.1896
Сын: Савушкин Никифор Трофимов
Отец ребёнка: Савушкин Трофим Стротоников
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.
Сын: Савушкин Владимир Трофимов
Отец ребёнка: Савушкин Трофим Стротоников
Смерть
Неизвестно