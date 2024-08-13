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Гудилова Иулиания Тимофеева

Место рождения

Русская Казинка

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гудилов Тимофей Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1894

Муж: Савушкин Трофим Стротоников

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Савушкина Елена Трофимова

Отец ребёнка: Савушкин Трофим Стротоников

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1896

Сын: Савушкин Никифор Трофимов

Отец ребёнка: Савушкин Трофим Стротоников

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1897 ст.

Сын: Савушкин Владимир Трофимов

Отец ребёнка: Савушкин Трофим Стротоников

Лутовка, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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