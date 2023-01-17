Калужинов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинов Иван Алексеевич

Калужинов Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Калужинов Алексей Парфеньевич

Мать: Калужинова Матрена

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Калужинов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Калужинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Меланья

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Меланья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close