Крупицкая Фаина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1909
Дата смерти03.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1940
Сын: Крупицкий Август Александрович
Отец ребёнка: Крупицкий Александр Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1946
Сын: Крупицкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Крупицкий Александр Андреевич
Смерть
03.01.1994