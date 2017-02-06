Крупицкая Фаина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупицкая Фаина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1909

Дата смерти

03.01.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1940

Сын: Крупицкий Август Александрович

Отец ребёнка: Крупицкий Александр Андреевич

Рождение ребёнка
04.05.1946

Сын: Крупицкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Крупицкий Александр Андреевич

Смерть
03.01.1994
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