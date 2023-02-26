Пелагея Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
1868
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Смерть
Неизвестно