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Пелагея Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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