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Ивановский Николай Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ивановский Родион Арсентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1919

Сын: Ивановский Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Тимохино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.12.1971
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