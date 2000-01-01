Ивановский Николай Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти28.12.1971
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ивановский Родион Арсентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1919
Сын: Ивановский Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Тимохино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивановский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.12.1971