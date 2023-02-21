(Бюс) Юлия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бюс) Юлия Евгеньевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

28.09.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1980

Отец: Бюс Евгений Ираклиевич

Мать: Рано

Москва
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Владимир Викторович

Москва
Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Владимир Викторович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Владимир Викторович

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