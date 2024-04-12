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Лихарев Сергей Викторович

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1985

Отец: Лихарев Виктор

Мать: Лихарева Светлана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.2011

Сын: Лихарев Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
07.09.2012

Жена: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.2017

Сын: Лихарев Вадим Сергеевич

Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
IT-специалист | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
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