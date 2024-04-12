Лихарев Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения20.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1985
Отец: Лихарев Виктор
Мать: Лихарева Светлана
Рождение ребёнка
07.09.2011
Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна
Бракосочетание
07.09.2012
Жена: Масионис Анна Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.2017
Мать ребёнка: Масионис Анна Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
IT-специалист | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно