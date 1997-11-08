Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова
Место рожденияМосква
Дата рождения26.06.1911
Дата смерти08.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1911
ШЕВЧЕНКО Татьяна Александровна (Москва)1911-1997Графика (1 работа)ФотографииПубликацииЛитератураЖивописец, график.1911Родилась 26 июня 1911 года в семье одного из крупнейших русских художников ХХ века... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елецкий Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художница
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Елецкая) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Елецкий Алексей Евгеньевич
Смерть
08.11.1997