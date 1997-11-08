Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкая (Шевченко) Татьяна Александрова

Место рождения

Москва

Дата рождения

26.06.1911

Дата смерти

08.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1911

Отец: Шевченко Александр Васильевич

Мать: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

ШЕВЧЕНКО Татьяна Александровна (Москва)1911-1997Графика (1 работа)ФотографииПубликацииЛитератураЖивописец, график.1911Родилась 26 июня 1911 года в семье одного из крупнейших русских художников ХХ века... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елецкий Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елецкий Алексей Евгеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
художница
Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Елецкая) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Елецкий Алексей Евгеньевич

Смерть
08.11.1997

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