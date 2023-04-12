Каскараков Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Каскараков Егор Санковович
Рождение ребёнка
22.10.1961
Дочь: Кайдочакова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Каскараков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1969
Сын: Каскараков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
26.01.1972
Дочь: Куюкова Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
20.06.1974
Сын: Каскараков Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
30.09.1982
Сын: Каскараков Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно