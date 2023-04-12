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Каскараков Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Каскараков Егор Санковович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1961

Дочь: Кайдочакова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Каскараков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Каскараков Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1972

Дочь: Куюкова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1974

Сын: Каскараков Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1982

Сын: Каскараков Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мистрикова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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