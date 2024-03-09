Берднов Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берднов Василий Константинович

Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

28.02.1948

Дата смерти

25.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1948

Отец: Берднов Константин Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.03.1976

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