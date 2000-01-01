Монаков Константин
Место рожденияд. Боброво, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения16.11.1853
Дата смерти19.10.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Боброво, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1866 по 1930
г. Цюрих, Швейцария
Смерть
19.10.1930
г. Цюрих, Швейцария