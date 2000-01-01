Монаков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонаков Константин

Монаков Константин

avatar

Место рождения

д. Боброво, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

16.11.1853

Дата смерти

19.10.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Боброво, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1866 по 1930
г. Цюрих, Швейцария
Смерть
19.10.1930
г. Цюрих, Швейцария
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close