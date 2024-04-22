(Пашкова) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиОколо 1778
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Пашков Василий Акимович
Мать: Меланья
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Иевлев Василий Иванович
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1778