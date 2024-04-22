(Пашкова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пашкова) Агафья Васильевна

Место рождения

Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Около 1778

Пол

Женский

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1688 г.р.

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
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Рождение
Около 1732

Отец: Пашков Василий Акимович

Мать: Меланья

Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Иевлев Василий Иванович

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Василий Иванович

Смерть
Около 1778
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