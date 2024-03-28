Штуль (Могилевская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуль (Могилевская) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1889

Дата смерти

04.10.1972

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

1907 г.р.
1916 г.р.
1917 г.р.
1921 г.р.
Около 1924 г.р.
1926 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1889

Отец: Могилевский Роман

Мать: Могилевская Анна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Штуль Александр

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
15.03.1916

Сын: Штуль Тихон

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
1917

Сын: Штуль Дмитрий

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
04.08.1921

Сын: Штуль Василий

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Штуль) Анна

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Штуль) Мария

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
03.12.1929

Дочь: Поповская (Штуль) Вера

Отец ребёнка: Штуль Петр

Смерть
04.10.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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