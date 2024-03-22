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Агафья Фадеева

Место рождения

Бор-Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

24.04.1855 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор-Гора, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1822

Муж: Петр Денисьев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Петр Дионисьев 24-х лет венчан Зряковской экономической вотчины деревни Боровой Горы с крестьянской дочерью девицей Агафией Фадеевой первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1823 ст.

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Петр Денисьев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Крещена 13-го дня. Восприимниками были той же деревни Трищели... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1826 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Денисьев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянина Козьма Алексеев и... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1828 ст.

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Денисьев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1830 ст.

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Денисьев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Петра Денисьева с женою его Агафьей Фадеевой родися дочь. Ей же имя наречено Евдокия Восприемники были той же деревни крестьянин Федор Деонисьев и ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1831 ст.

Сын: Спиридон Петров

Отец ребёнка: Петр Денисьев

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Осьмого числа Удельного ведомства деревни Трищелинка у крестьянина Петра Дионисиева с женою его Агафиею Фадеевою родился сын. Ему же имя наречено Спиридон Восприимники были той же деревни крестьянин Н... Показать все
Смерть
24.04.1855 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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