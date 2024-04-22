Платонова (Микилятина) Акулина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Микилятина) Акулина Митрофановна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Микилятин-Микиленков Митрофан Егорович (Георгиевич)

Мать: Микилятина Татьяна Николаевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 19 лет от года свадьбы, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Платонов Иван Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Место жительства
16.11.1913
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной у Екатерины. Отец Микллятин??? Алексей Егорович, мати Ирина Фрововна. Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
16.09.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1918
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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