Платонова (Микилятина) Акулина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Год рассчитан минус 19 лет от года свадьбы, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
09.11.1912
Есть метрика из церкви
Место жительства
16.11.1913
Указана крестной у Екатерины. Отец Микллятин??? Алексей Егорович, мати Ирина Фрововна. Есть метрика из церкви
Рождение ребёнка
16.09.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Иванович
Смерть
После 1918