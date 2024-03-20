Бондаренко Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Архиповна
Отец ребёнка: Бондаренко Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Дмитрий Архипович
Отец ребёнка: Бондаренко Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Фёдор Архипович
Отец ребёнка: Бондаренко Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Иван Архипович
Отец ребёнка: Бондаренко Архип
Смерть
Неизвестно