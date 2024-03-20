Бондаренко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Анастасия

Бондаренко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Татьяна Архиповна

Отец ребёнка: Бондаренко Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Дмитрий Архипович

Отец ребёнка: Бондаренко Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Фёдор Архипович

Отец ребёнка: Бондаренко Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Иван Архипович

Отец ребёнка: Бондаренко Архип

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close