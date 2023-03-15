Вавринюк Яків — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавринюк Яків

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Вавринюк Юхим (Юхтим)

Мать ребёнка: не указана

Маркостав, Волинська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Вавринюк Лазар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавринюк Федох

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавринюк Гордій

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавринюк Кузьма (найстарший)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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