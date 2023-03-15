Вавринюк Яків
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Маркостав, Волинська область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Вавринюк Лазар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавринюк Федох
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавринюк Гордій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавринюк Кузьма (найстарший)
Смерть
Неизвестно