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Калашников Николай Стефанович

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

18.07.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1896 ст.

Отец: Калачников Стефан Яковлев

Мать: Агрипина Владимирова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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Смерть
Неизвестно

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