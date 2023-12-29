Калашников Николай Стефанович
Место рождения
Дата рождения18.07.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1896 ст.
Отец: Калачников Стефан Яковлев
Мать: Агрипина Владимирова
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Смерть
Неизвестно