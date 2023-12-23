Герасимович Алина Феликсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.2000
Дочь: Герасимович Милана Сергеевна
Отец ребёнка: Герасимович Сергей Олегович
Рождение ребёнка
17.03.2001
Сын: Герасимович Иосиф Сергеевич
Отец ребёнка: Герасимович Сергей Олегович
Рождение ребёнка
30.08.2002
Сын: Герасимович Марк Сергеевич
Отец ребёнка: Герасимович Сергей Олегович
Рождение ребёнка
30.08.2002
Сын: Герасимович Марк Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно