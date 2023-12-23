Герасимович Алина Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Алина Феликсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.2000

Дочь: Герасимович Милана Сергеевна

Отец ребёнка: Герасимович Сергей Олегович

Рождение ребёнка
17.03.2001

Сын: Герасимович Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Герасимович Сергей Олегович

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Герасимович Марк Сергеевич

Отец ребёнка: Герасимович Сергей Олегович

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Герасимович Марк Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимович Сергей Олегович

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