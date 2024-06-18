Астафьев Степан Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Астафьев Герасим Гавриилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Астафьев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Астафьева) Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Астафьев Флегонт Степанович
Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна
Смерть
Неизвестно