Астафьев Степан Герасимович 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Степан Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Астафьев Герасим Гавриилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Астафьев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Астафьев Петр Степанович

Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Астафьева) Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Астафьев Флегонт Степанович

Мать ребёнка: Астафьева Домна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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