Шамов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1933

Дата смерти

19.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамова Клавдия Дмитриевна

Смерть
19.03.1985
Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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