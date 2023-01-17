Шамов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1933
Дата смерти19.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамова Клавдия Дмитриевна
Смерть
19.03.1985
Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область