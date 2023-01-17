Викторов Федор
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Косьмин Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Викторова Федорова Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Викторова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Викторова Федорова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Викторова Ксения Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно