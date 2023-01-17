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Викторов Федор

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Место рождения

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Косьмин Виктор

Мать: не указана

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Викторова Федорова Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Викторова Ксения Григорьева

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Викторова Федорова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Викторова Ксения Григорьева

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Ксения Григорьева

Смерть
Неизвестно
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