Модзалевская Антонина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1921
Дата смерти20.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1921
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около ?.10.1944
Сын: Модзалевский Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.07.1948
Дочь: Гаршина Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
13.06.1950
Дочь: Ефремова Алефтина Борисовна
Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
22.02.1952
Дочь: Гаршина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
18.03.1954
Дочь: Гаршина Томара Борисовна
Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 16.06.1956
Дочь: Гаршина Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
10.03.1958
Сын: Гаршин Владимир Борисович
Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич
Смерть
20.11.2008