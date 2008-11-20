Модзалевская Антонина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модзалевская Антонина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1921

Дата смерти

20.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1921

Отец: не указан

Мать: Мамонтова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1944

Сын: Модзалевский Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.07.1948

Дочь: Гаршина Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1950

Дочь: Ефремова Алефтина Борисовна

Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
22.02.1952

Дочь: Гаршина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.03.1954

Дочь: Гаршина Томара Борисовна

Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 16.06.1956

Дочь: Гаршина Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.03.1958

Сын: Гаршин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Гаршин Борис Сергеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
20.11.2008
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