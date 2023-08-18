Натальина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Натальин Петр Артамонович
Отец ребёнка: Натальин Артамон Пиманович
Рождение ребёнка
?.06.1879
Сын: Натальин Иван Артамонович
Отец ребёнка: Натальин Артамон Пиманович
Смерть
Неизвестно