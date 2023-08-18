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Натальина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин Артамон Пиманович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Натальин Петр Артамонович

Отец ребёнка: Натальин Артамон Пиманович

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.06.1879

Сын: Натальин Иван Артамонович

Отец ребёнка: Натальин Артамон Пиманович

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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