Красников Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасников Филипп Васильевич

Красников Филипп Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Иванова Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Красникова Марфа Тимофеевна

Верхняя Полтавка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close